Zogezegd op feiten gebaseerde horrorfilm waarin niemand minder dan Helen Mirren de rol vertolkt van de excentrieke erfgename van het Winchester-imperium. De legende wil dat die mevrouw Winchester ’s nachts in haar gigantische villa (die overigens écht in Californië staat en dagelijks te bezoeken is tussen 9 en 17 uur) het bezoek kreeg van de geesten van al wie door een Winchester-repeteergeweer om het leven is gekomen. De makers bedienen zich gretig van het clichégeweer: de geest in de spiegel? Check. De kleine jongen die spreekt met de digitaal verdraaide stem van de demon? Check. De lichten die vanzelf uitgaan, de ‘Ik voel hun aanwezigheid!’-dialogen? Check-check. Nog een wonder dat Mirren te midden van al die misère haar waardigheid weet te behouden, zelfs wanneer het script haar vraagt om op haar beurt met de diepe demonstem te spreken: ‘The bitch has to die!’ O, ja: de enige aanwezigheid die wij voelden, was die van onze nacho’s.