Attentie! Wie gesteld is op diepzinnige kwaliteitsfilms, zoekt nu maar beter gauw een veilig heenkomen. (Houd moed, er zitten de komende weken enkele viersterrenfilms aan te komen!) ‘The Hurricane Heist’, een film die zich laat aanzien als een kruising tussen ‘Twister’ en ‘Hard Rain’ (waarin bewakingsagent Christian Slater en booswicht Morgan Freeman met elkaar in de clinch gaan in een overstroomd stadje), is allesbehalve een meesterwerk van de zevende kunst. De vertolkingen zijn zó lamlendig dat een mens er acuut aambeien van krijgt, de plot is zo zwak als een schraal windje, en het enige wat achteraf bijblijft is de smaak van de nacho’s die u tijdens de film heeft zitten schransen.