Charlotte Rampling speelt – zonder make-up, met diep naar beneden getrokken mondhoeken en ogen waaruit alle leven lijkt weggezogen – in dit drama een dame wier bejaarde echtgenoot een gevangenisstraf dient uit te zitten. Wat heeft die man op z’n kerfstok? En in hoeverre was Hannah bij zijn misdrijf betrokken? Regisseur Andrea Pallaoro geeft geen pasklare antwoorden, maar vertrouwt op lang aangehouden stiltes, op een loden atmosfeer, op het grauwe aangezicht van zijn hoofdactrice, en op her en der rondgestrooide aanwijzingen. Een moedige keuze, die wat ons betreft niet zo gunstig uitpakt: wij vonden ‘Hannah’ een nogal zware en niet altijd boeiende kijkervaring. En het is maar goed dat we haar onlangs hebben zien acteren in ‘Red Sparrow’, als de Russische meesteres die Jennifer Lawrence met harde hand onderricht geeft in de kunst van de wulpsheid, of we hadden hier moeten opschrijven dat we Rampling de voorbije jaren al iets te vaak hebben gezien in dit soort druilerige rollen.