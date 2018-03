Finland! Zijn eindeloze winters, zijn eeuwig bevroren meren, zijn smakelijke rendieren! En ook: zijn onnavolgbare kunstenaars! Componist Jean Sibelius, actrice Kati Outinen en cineast Aki Kaurismäki kenden we al, en nu hebben we dankzij deze biografische langspeler ook kunnen kennismaken met Touko Laaksonen, beter bekend als Tom of Finland. De in 1991 overleden Laaksonen was een homoseksuele artiest die zijn obsessies met de oorlogsgruwel en de homocultuur van zich af tekende in potloodschetsen van hypermannelijke, in zwart leer gestoken, van gigantische geslachtsdelen voorziene figuren. Die motorrijder van de Village People? Zó weggelopen uit een tekening van Laaksonen. Het ongeveer 40 jaar omspannende ‘Tom of Finland’ toont zijn weg naar de roem, maar zoomt ook in op de uitputtende strijd die hij diende te leveren tegen de censuur, de aids-demon en tegen homohaat (een Duitse flik: ‘Vroeger vergasten we jouw soort.’) Een met liefde en vakmanschap gemaakte, zij het soms iets te fletse levensschets.