2.5 5 0

Elio en Oliver zijn nog niet uit de zalen verdwenen, of daar verschijnt met ‘God’s Own Country’ alweer een film die het relaas doet van een ontluikende liefde tussen twee mannen. En toch kon het contrast met ‘Call Me by Your Name’ niet groter zijn. Rijden Elio en Oliver aldoor met de fiets uit, dan rijden de hoofdfiguren in ‘God’s Own Country’ met een kar vol mest uit. Johnny en Gheorghe beleven hun liefde immers niet in het bucolische Italië, maar op een boerderij in Yorkshire. Johnny is een gefrustreerde boerenzoon die overdag de koeien voert en zich ’s avonds te pletter zuipt, Gheorghe is een Roemeense seizoensarbeider die een weekje op het erf komt helpen bij het lammeren. En er is nog een verschil: waar ‘Call Me by Your Name’ naar de hemelse ontroering tracht, neigt ‘God’s Own Country’ – ondanks de goede vertolkingen en de knap geschetste plattelandsatmosfeer – naar de meligheid.