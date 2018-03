2.0 5 0

Goede animatiefilms zijn – net als gezonde lucht, drinkbaar water en deftige commentaar bij wielerwedstrijden – een basisrecht. Gelukkig vallen er in de cinema, op tv en op dvd veel parels op te vissen. Zo heeft de 5-jarige uk in ons (hij drinkt graag een biertje) zich te pletter geamuseerd met ‘Stip & Vlek’, ‘De geur van worteltjes’ en de wondermooie kortfilm ‘Het verloren vriendje’. ‘Zombillénium’ daarentegen, de animatieversie van een Franse strip, behoort tot het irritantste wat we al hebben gezien. De hamvraag is voor welke doelgroep de film, over een pretpark dat wordt uitgebaat door echte mummies, zombies en vampieren, is bedoeld: de volwassene in ons (hij bestaat) zat zich blauw te ergeren aan de flauwe grapjes en de middelmatige kwaliteit van de animatie, terwijl de 5-jarige uk in ons geen zier begreep van dat gedoe over de vakbonden. Kom terug, Stip & Vlek!