Na de vertoning van ‘Pacific Rim Uprising’... Of neen, laten we het als volgt formuleren: na het zware bommentapijt dat ‘Pacific Rim Uprising’ bijna twee uur lang op onze zintuigen had gelegd, voelden wij ons zó platgemokerd, zó versuft, zóverdwaasd dat we – zonder zwanzen! - in Brussel Zuid per abuis op de trein naar Aat stapten in plaats van op onze vertrouwde intercity richting Oostende.