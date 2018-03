Ready Player One

Een aantal opmerkingen hier waar ik een beetje chagrijnig van wordt. "Het boek lezen" doet niet terzake. Want men stelt zich dan niet de vraag of het boek überhaupt een goed boek is. Ik heb enkele passages gelezen die zo stijf staan van de referenties en bovendien zo gekunsteld geschreven zijn dat "het boek lezen" er niet er doet. Hier is er eentje: "I made a big entrance when I arrived in my flying DeLorean, which I’d obtained by completing a Back to the Future quest on the planet Zemeckis. The DeLorean came outfitted with a (nonfunctioning) flux capacitor, but I’d made several addition to its equipment and appearance. First, I’d installed an artificially intelligent onboard computer named KITT (purchased in an online auction) into the dashboard, along with a matching red Knight Rider scanner embedded in the DeLorean’s grill. Then I’d outfitted the car with an oscillation overthruster, a device that allowed it to travel through solid matter. Finally, to complete my ’80s super-vehicle theme, I’d slapped a Ghostbusters logo on each of the DeLorean’s gull-wing doors, then added personalized plates that read ECTO-88. I'd had it only a few weeks now, but my time-traveling, Ghost Busting, Knight Riding, matter-penetrating DeLorean had already become my avatar's trademark. I knew that leaving my sweet ride parked in a PvP zone was an open invitation for some moron to try to boost it. The DeLorean had several antitheft systems installed, and the ignition system was booby-trapped Max Rockatansky-style so that if any other avatar tried to start the car, the plutonium chamber would detonate in a small thermonuclear explosion." Dit leest vreselijk.