‘Spielberg op z’n best.’ ‘De slechtste film uit zijn carrière.’ In Amerika verdeelt de nieuwe Spielberg de critici in twee extreme kampen. Wij werden vooral verdrietig van ‘Ready Player One’, want nog nooit heeft Spielberg zó ver afgestaan van de magie van zijn meesterwerken – en nog nooit heeft hij zó dicht gestaan bij de films van Michael Bay – als met dit bijna volledig uit CGI opgetrokken spektakel, waarin we in de virtuele realiteit van een videogame duiken, op zoek naar drie sleutels die drie magische poorten moeten openen (geeuw).