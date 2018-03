In deze fraai gefotografeerde western, waarin de beladen atmosfeer geregeld doorbroken wordt door uitbarstingen van wreed geweld, krijgt de harde legerkapitein Blocker, een veteraan van vele indianenslachtingen, het bevel om het stervende opperhoofd Yellow Hawk naar diens thuisland te escorteren. Het siert Scott Cooper dat hij onderweg de clichébeelden van de slechte indiaan en de heroïsche cowboy tracht te doorprikken en op een genuanceerde manier naar zijn hoofdpersonages probeert te kijken, maar dat neemt niet weg dat hij de valkuilen van het genre niet helemaal weet te ontwijken. Zo richt Cooper zijn camera vooral op de kapitein, terwijl hij de indiaan reduceert tot een soort aanhangsel. Dat Blocker met zijn verleden worstelt, zullen we trouwens geweten hebben: Cooper zoomt af en toe in op Christian Bale terwijl die in het gras zit te tieren en te brullen, met de ogen naar de hemel gericht. Bale heeft dan ook iets gemeen met ex-hoogspringster Tia Hellebaut: hij gaat er over.