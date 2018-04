Game night is on! Een door een groepje quiznerds (van die fanaten die weten dat de paarse Teletubbie Tinky Winky heet en die kennis graag etaleren tijdens zaalquizzen) georganiseerd detectivespel loopt enigszins uit de hand wanneer de avond wordt verstoord door échte kidnappers. De geinigste scènes in deze tamelijk entertainende Amerikaanse komedie vloeien voort uit het gegeven dat Max (Jason Bateman) en Annie (Rachel McAdams) zich totaal niet realiseren dat ze met gevaarlijke criminelen te maken hebben en dat ze ondanks het gevaar een genoeglijke glimlach tentoon blijven spreiden. Tot Bateman, in een hilarisch tafereel, na een schietpartij ineens écht bloed uit zijn voorarm ziet gulpen. Vanaf dat moment begint de fun wat te verwateren, al konden wij nog grinniken met die ene quizzer die zich uit een benarde situatie tracht te redden door met veel gevoel voor theatraal drama te verkondigen dat hij niemand minder is dan de CEO van Cyberdyne Systems.