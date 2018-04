Een moeder en haar twee tienerdochters nemen met goede moed hun intrek in een afgelegen huis, maar omdat we nu eenmaal in een horrorfilm zitten (geregisseerd door de maker van ‘Martyrs’), komt het nooit tot een gezellige instuif. Al op de eerste avond wordt het gezinnetje aangevallen door twee sinistere figuren: een zwaar ademende kaalkop met een slecht gebit en een afgrijselijke hazenlip, en een bleke creep die de tante van Marilyn Manson had kunnen zijn. Waarna de horrorfans onder u precies krijgen waar hun hartje naar verlangt: veel gegil, gebonk tegen deuren, flitsende messen én een onbehaaglijk makende twist. Overigens wordt de rol van de moeder vertolkt door de Franse zangeres Mylène Farmer. Farmer doet dat niet slecht, ofschoon we tijdens haar duel met de tante van Marilyn Manson bang waren dat ze ging uitbarsten in een door merg en been snijdend ‘Désenchantéééééééééé!!!’ De Heer zij dank begon ze aan het – geef toe – véél betere ‘Libertine’.