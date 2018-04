In deze ontroerende, in fraai zwart-wit geschoten documentaire volgt Klara Van Es (‘Verdwaald in het Geheugenpaleis’) de dagelijkse bezigheden in een zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking. Alles bij elkaar genomen hadden de prachtige en respectvolle gesprekken met de bewoners van het centrum een merkwaardig effect op ons. Een effect dat ons doet denken aan het beroemde citaat van de Chinese dichter Zhuangzi: ‘Eens op een dag droomde ik dat ik een vlinder was. En nu is de vraag of ik Zhuangzi ben die droomde dat hij een vlinder was, ofwel een vlinder die droomt dat hij mij is.’ Wel, sinds we ‘Zie mij doen’ hebben gezien, vragen wij ons op eenzelfde manier af wie nu eigenlijk de mensen met de mentale beperking zijn: de bewoners van het zorgcentrum, die met verrassend veel nuchterheid en verstand over hun toestand spreken, of wij, die hen op straat ofwel onvrijwillig aanstaren ofwel gauwgauw van hen wegkijken.