In tegenstelling tot wat in sommige kringen weleens wordt beweerd, zijn wij helemaal niet zo kritisch ingesteld. Hey, wij konden zelfs lachen met ‘The Emoji Movie’! Maar zoals recent ook de Jaegers uit ‘Pacific Rim Uprising’ hebben mogen ervaren, zijn er grenzen aan onze goedmoedigheid. Zelfs met de beste wil van de wereld lukt het ons niet om mild te zijn voor deze irritante Britse komedie over een Engelse lady die haar man betrapt op een slippertje en van de weeromstuit intrekt bij haar working class-zus. Dit is het soort komedie waarin de chauffeur van een bestelwagentje zich alleen maar uit een parkeerplaats kan wurmen door ostentatief tegen de bumpers van de andere auto’s te rijden: haha. Erger nog: tijdens de droeve scènes weerklinkt geheid een klef pianodeuntje en wanneer de personages in een Italiaans pastakraam een bord spaghetti zitten op te smikkelen, mag er uiteraard een vrolijk Italiaans liedje losbarsten. Oh lord!