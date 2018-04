De spot drijven met een dictator: regisseur Armando Iannucci is uiteraard niet de eerste die zich eraan waagt. Charlie Chaplin parodieerde Hitler in ‘The Great Dicator’, in ‘To Be or Not to Be’ van Ernst Lubitsch horen we Hitler ‘Heil myself!’ uitroepen, en meer recent veegden James Franco en Seth Rogen de vloer aan met Kim Jong-un in ‘The Interview’. Iannucci presteert in ‘The Death of Stalin’ evenwel iets bijzonders: hij laat u luidkeels lachen met Chroesjtsjov (Steve Buscemi) en Sovjetpoliticus Lavrenti Beria die in slowmotion staan te buikworstelen, maar tegelijk maakt hij de terreur van Stalins schrikbewind perfect voelbaar. In één van de meest bevreemdende running gags die we ooit hebben gezien, stappen Chroesjtsjov en de andere hoge heren zwanzend door de straten van Moskou terwijl in de achtergrond voortdurend de akelige geluiden van massa-executies weerklinken. Schateren terwijl de ijskoude rillingen over je rug lopen: dit hebben we nog niet vaak meegemaakt.