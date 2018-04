Veel hoefgetrappel in de cinema de laatste tijd. Maakten we in het magnifieke ‘The Rider’ kennis met een gewonde rodeorijder die op zoek dient te gaan naar een nieuw levensdoel, dan verbroederen we in de coming-of-agefilm ‘Lean On Pete’ met een eenzame tiener die troost vindt bij een vierpotige bink.