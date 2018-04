Uit ‘A Serious Man’ van de gebroeders Coen hebben we niet alleen onthouden dat het er op een bar mitswa behoorlijk psychedelisch aan toe kan gaan, maar ook dat de Joodse humor wordt gekenmerkt door een mengeling van scherts en tragiek. Die mengeling vinden we ook terug in de Israëlische film ‘Foxtrot’, winnaar van de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië.