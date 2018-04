Olala! Uitgerekend in deze #TimesUp-tijden komt de maker van ‘La vie d’Adèle’ aanzetten met een zinnenprikkelende film die u onderdompelt in de open zee van het minnespel. Zijn hoofdfiguur is Amin, een jongen die vanuit Parijs naar het zuiden afzakt voor de vakantie. Bijna drie uur lang laat Abdellatif Kechiche u baden in de mediterraanse vakantiesfeer en alles wat daarbij hoort: de hotpants, de geile luchtjes, de meisjes die zich op het strand insmeren met crème tegen minnebrand. Waarbij Kechiche de ietwat kwalijke neiging vertoont om zijn lens telkens íets te lang te laten rusten op de al dan niet ingezeepte billen van zijn actrices. Het valt dan ook te betwijfelen of ‘Mektoub, My Love’ de Bechdel-test (die een film test op seksisme) zou doorstaan. Hebben we hier dan te maken met een geval van filmisch wangedrag? Tja, zoals er soms een dunne grens loopt tussen ongepast gedrag en onschuldig geflirt, zo zit Kechiches filmstijl in de grijze zone tussen platvloersheid en sensualiteit. Eén ding staat vast: de manier waarop meisjes soms naar jongens kunnen kijken, met zo’n fonkeling in de ogen waarvan je niet goed weet of het een uitnodiging tot méér is of alleen maar een reflectie van de zon: Kechiche vát het.