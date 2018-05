Een Mexicaanse kartelbaas, de Zwarte Panter, die iedereen die een verkeerd woord zegt over The Beatles een kogel door het lijf jaagt, een hitsige bedrijfsleidster (Charlize Theron) die er in een bar bij een man op aandringt om z’n roede te mogen zien (‘Slinger hem even tegen je dij!’), een brave werknemer (David Oyelowo) die de speelbal wordt van oncontroleerbare krachten: alle ingrediënten voor een heerlijke gitzwarte komedie zijn aanwezig. Maar doordat regisseur Nash Edgerton het een beetje lastig heeft om de scherts, de actie en het drama samen te roeren tot één overtuigend geheel, wil de vlam nooit echt in de pan slaan. In de mariachi-versie van ‘Just Like Heaven’ die tijdens de aftiteling weerklinkt (door Gabriel Flores Y Su Mariachi Internacional), zit zelfs méér plezier en vermakelijkheid dan in de hele film. Overigens heeft de Zwarte Panter gelijk: ‘Sgt. Pepper’s’ is níét de beste plaat van The Beatles. Dat is ‘Abbey Road’.