2.5 5 0

In de VS knapten veel filmcritici af op de ranzige ‘Schaf u een wapen aan en knal het gespuis overhoop!’-boodschap die deze remake van de eenzamewrekerklassieker uit 1974 – met Bruce Willis in de rol van Charles Bronson – voortdurend zit door te seinen. Wat die critici schijnen te vergeten, is dat die ranzigheid nu eenmaal bij het wrekergenre hoort als een lekkere sigaret bij een ongezonde levensstijl. Om Willis van een brave chirurg te zien veranderen in een bloeddorstige vergelder die – met dezelfde beheersing waarmee hij aan de operatietafel het scalpel hanteert – de beenzenuw van een boef opensnijdt en vervolgens motorolie in de open wonde giet: het is fout, fout, fout. En tóch zaten wij hardop te grinniken, en dan vooral omdat Bruce – als in een bizar geval van sluikreclame – het etiket op het olieblik zichtbaar naar de lens houdt gericht. ‘Death Wish’ is een dom stuk trash: net zoals we onze wrekerfilms graag hebben.