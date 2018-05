Final Portrait

2.0 5 0

Wie was Alberto Giacometti? Een Zwitserse schilder-beeldhouwer die anno 1964 in Parijs vertoefde, zoveel weten we. Maar wat borrelde er onder zijn hersenpan, wat kolkte er in zijn ziel? Veel wijzer maakt deze biopic ons niet. Rush – genietbaar maar nergens in de diepte duikend – zet hem neer als een chagrijnige kunstenaar die, wanneer hij niet op café zit, puffend en grommend het portret tracht te schilderen van schrijver James Lord (Armie Hammer). Uit de ontmoeting tussen de schilder en de schrijver vonkt weinig meer op dan een flauwe running gag over een vlucht naar New York die steeds moet worden uitgesteld, en verder zou het ons niet verbazen mocht regisseur Stanley Tucci zich op de set hebben gevoeld als een schilder die met het penseel in de hand naar het witte doek zit te turen, vergeefs wachtend op inspiratie. Het prachtige ‘La belle noiseuse’ wist de magie van het scheppingsproces veel beter te vatten dan dit kladschilderijtje.