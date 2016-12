Het dagboek van Regi Penxten (dag 1)

Maandag 28 mei

Mijn Grote Week is goed begonnen. Met de spectaculairste kater namelijk die ik sinds de vorige spectaculaire kater heb gehad. En voor zover ik mij herinner was die redelijk spectaculair.

Man, man, man. Wat heb ik een hoofdpijn. Ik ben nog geen twee uur wakker en ik zit nu al aan mijn zesde Alka-Seltzer. En nóg lijkt het alsof er de hele nacht iemand met een zware ijzeren pan op mijn achterhoofd heeft liggen kloppen. Maar we hebben wél een hoop lol getrapt. Gisteren heb ik namelijk met mijn beste maten mijn vrijgezellenavond gevierd. De échte. Voor JimTV had ik er ook al eens één gedaan, maar die was natuurlijk compleet fake – zoals alles in ‘Regi’s world’ – en ik was voordien ook al met de mannen op stap geweest om de verloving te vieren, de vastlegging van de trouwdatum, de boeking van de huwelijksreis en de keuze van de huwelijksfotograaf. Voor Regi is echt alles een goeie aanleiding om te feesten. Nu ik er zo over nadenk: ik vrees dat dat voor mij ook de voornaamste reden is waarom ik Elke eindelijk ten huwelijk heb gevraagd. Om nog eens een superfeest te houden waar de vrouw – binnen één week dus letterlijk ‘de vrouw’, aarghl!! – zeker niet moeilijk over doet. En om van haar gezaag verlost te zijn. Was ik dat namelijk eventjes beu! Bij iedere ruzie ging het erover, want zo zijn die wijven wel natuurlijk. Maar ook na iedere film of tv-reeks waarin een trouwpartij te zien – en er wordt blijkbaar wat afgetrouwd op tv! De laatste tijd moest ze zelfs nog maar een wit laken aan een wasdraad zien flapperen, of een vrouw in een licht kleed zien of zelfs een wit konijn – echt meegemaakt – of ze begon erover. De toestand was echt niet langer houdbaar!

Maar goed, ik had het over gisteren. Ik had mijn maten vooraf gezegd dat ze mij maar moesten verrassen en dat wat mij betreft alles kon. Alles behalve naakt gedoe in het openbaar: niet dat ik iets tegen naakt heb, integendeel, maar er moet maar één zot met een iPhone in de buurt zijn en je staat een minuut later met je blote lul op Twitter of Facebook, en een dag later in alle kranten. En ook al mag mijn Jos gezien worden, ik wil er nu ook weer niet per se mee op de voorpagina van Het Laatste Nieuws. En zeker niet in de week dat ik trouw. Het zal u verbazen, maar zelfs ik heb mijn grenzen. Afijn, we hadden ’s middags dus bij mij thuis afgesproken en daar bleek dat DJ Wout dacht dat Hans Otten het wel zou organiseren, Otten net hetzelfde dacht van Wout, en de Woef op Pedro had gerekend en omgekeerd. Dat het niet van Buyske (u wellicht beter bekend als Koen Buyse) of John Miles Jr zou komen, was evident: sinds Hanne hem heeft laten zitten, is er met Buyske helemaal niks meer aan te vangen – die gast doet nu al weken echt niks anders dan janken; een beetje zoals op zijn platen, inderdaad (sorry, die kon ik niet laten liggen!) – en de enige Nederlandse woorden die John Miles Jr spreekt zijn ‘zuipen’, ‘tetten’ en ‘poepen’. Overigens ook de enige woorden die ík als man van de wereld in vijftien talen ken. Hahaha!

Om kort te gaan, er was dus helemaal niks georganiseerd. Hoe ik dan aan die knallende kater ben geraakt, leest u hier morgen, want ik zit hier ondertussen zo erg te duizelen van de koppijn dat ik nog amper zie wat ik aan het tikken ben. Ik heb nu al het gevoel dat dit niet het gezelligste weekje uit mijn leven wordt. Waar ben ik in godsnaam toch aan begonnen!