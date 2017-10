Het lezen zoals het is: Xander De Rycke

Xander De Rycke is stand-upcomedian. Hij tourt momenteel met zijn tv-kritische show ‘Xander De Rycke houdt het voor bekeken’.

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

Xander De Rycke «‘The Dinosaur Four’ van Geoff Jones. Een koffiehuis en de aanwezigen worden op onverklaarbare wijze naar de prehistorie gestuurd. Als een boek mensen bevat die opgegeten worden door dinosaurussen, dan ben ik al voor drie vierde aan boord.»

HUMO Waar leest u het liefst?

De Rycke «Op de trein en in bad. Jammer genoeg krijg ik op één van die locaties te veel klachten als ik het naakt doe.»

HUMO Met welke auteur zou u een avondje uit willen?

De Rycke «Jeroen Olyslaegers. Mijn buikgevoel zegt dat we het goed met elkaar zouden vinden.»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan?

De Rycke «Technisch gezien mijn eigen boek ‘Het leven is kak en dan wordt het grappig’. Op de tweede plaats ‘The Disaster Artist’ van Greg Sestero.»

HUMO Wat is volgens u het ideale vakantieboek?

De Rycke «Een biografie: die kun je oppikken wanneer je wilt, en omdat je het einde al weet, is er geen haast bij. Er bestaan geen spoilers in real life.»

HUMO Hebt u een favoriete thriller?

De Rycke «De versie van Michael Jackson.»

HUMO Welk boek zou u meteen (her)lezen als u een week leestijd cadeau kreeg?

De Rycke «‘Let the Right One In’ van John Ajvide Lindqvist.»

HUMO Van welk boek vindt u de film beter?

De Rycke «Het Jommeke-avontuur ‘De schat van de zeerover’.»

HUMO Welk boek of oeuvre vindt u zwaar overschat?

De Rycke «Alles van Pascale Naessens. Altijd zo negatief over aardappelen. Wat hebben die haar misdaan?»

HUMO Wie verdient volgens u de volgende Nobelprijs Literatuur?

De Rycke «Theo Francken voor zijn tweets.»

HUMO Welk romaneinde had u liever anders gehad?

De Rycke «‘Het smelt’ van Lize Spit. Ik had graag gezien dat het uiteindelijk niet smelt.»