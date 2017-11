Het lezen zoals het is: Carmien Michels

Carmien Michiels is Nederlands en Europees kampioen Poetry Slam. Haar poëziedebuut ‘We komen van ver’ is pas uit.

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

CARMIEN MICHELS «‘De overloper’ van Siegfried Lenz.»

HUMO Met welke auteur zou u een avondje uit willen?

MICHELS «Met Miranda July. Zij lijkt me aardig en gek, een beetje sociaal onhandig zoals ik, en vooral onvoorspelbaar.»

HUMO Met welk roman-personage ziet u een onenightstand wel zitten?

MICHELS «Ik ben niet echt een onenightstand-type. Maar Demian van Hermann Hesse mag weleens op bezoek komen wanneer hij meerderjarig is.»

HUMO Wat is uw favoriete gedicht?

MICHELS «Ik heb er twee. ‘Liefdessonnet XI’ van Pablo Neruda en ‘Het weer’ van Hugo Claus. In beide schuilt zowel tedere liefde als onvervuld verlangen.»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan?

MICHELS «‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ van Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch. Ik heb het vaak voorgelezen tijdens het oppassen. Het is leuk om samen drolgeluiden na te doen.»

HUMO Welk kunst- of kijkboek kampeert op uw koffietafel?

MICHELS «Het Taschen-boek over Frida Kahlo. Hoewel haar schilderstijl me niet erg ligt, intrigeert haar figuur me.»

HUMO Wat is het laatste boek dat u tranen van ontroering heeft bezorgd?

MICHELS «‘In de ban van mijn vader’ van Sandro Veronesi. Ik heb het in juni in Italië gelezen. Van alle levende schrijvers kan hij me het meest bekoren.»

HUMO Wat is het laatste boek dat u tranen van het lachen heeft bezorgd?

MICHELS «De verhalenbundel ‘Noodlanding’ van Kira Wuck en ‘Western’, de nieuwste dichtbundel van Delphine Lecompte. Ze brengen je op de rand van het ongemakkelijke, het beschamende, het perverse en het absurde.»

HUMO Welk boek zou u meteen (her)lezen als u een week leestijd cadeau kreeg?

MICHELS «‘As I Lay Dying’ van William Faulkner, ‘What We Talk About When We Talk About Love’ van Raymond Carver en ‘Animal Farm’ en ‘1984’ van George Orwell.»

HUMO Wie verdient volgens u de volgende Nobelprijs Literatuur?

MICHELS «De Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog: wat een taalvirtuositeit. Of Lydia Davis, de koningin van het kortverhaal.»