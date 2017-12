Het lezen zoals het is: Rodaan Al Galidi

Rodaan Al Galidi is schrijver en dichter. Zijn verhalenbundel ‘Duizend-en-één nachtmerries’ is pas verschenen.

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

RODAAN AL GALIDI «Ik lees een boek over het kweken van sijsjes. Ik heb mozambiquesijsjes en het verraste mij dat het mannetje net zoals een man uit het Midden-Oosten is: jaloers en temperamentvol. De vrouwtjes daarentegen zijn als een Europese vrouw: ze wil niets anders dan zang van de man.»

HUMO Met welke auteur zou u een avondje uit willen?

AL GALIDI «Leonard Nolens. Die man is geniaal en hij leeft nog.»

HUMO Wat is uw favoriete gedicht?

AL GALIDI «De tekst die Dante Alighieri schreef voor boven de deur van de hel. Het mooiste wat ooit geschreven is op deze planeet.»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan?

AL GALIDI «Mijn eigen boeken, want ze verkopen niet. Van de zestien boeken die van mij gepubliceerd zijn, heb ik nog dozen vol op zolder staan.»

HUMO Hebt u een favoriete thriller?

AL GALIDI «‘Elvis, Jezus & Coca-Cola’ van Kinky Friedman.»

HUMO Welk non-fictieboek zou iedereen gelezen moeten hebben?

AL GALIDI «‘Onzichtbare steden’ van Italo Calvino. Dun als je het ziet, heel dik als je erin duikt.»

HUMO Welk kunst- of kijkboek kampeert op uw koffietafel?

AL GALIDI «Een knipselboek dat ik zelf heb gemaakt heb met foto’s van schrijvers, dictatoren en zangers. Heel inspirerend.»

HUMO Wat is het laatste boek dat u tranen van ontroering heeft bezorgd?

AL GALIDI «Mijn eigen boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Ik schreef het voor iemand anders en stuurde hem elke maand een hoofdstuk. Ik had het nooit als geheel gelezen, maar toen ik het een jaar na publicatie las als een boek, zag ik hoe vreselijk mijn tijd, langer dan negen jaar, in het asielzoekerscentrum was. Ik dacht dat ik een grappig boek had geschreven, maar het bleek triest en droevig.»

HUMO Wat is het laatste boek dat u tranen van het lachen heeft bezorgd?

AL GALIDI «‘Nooit neuken, niet leuk meer’, de dichtbundel van Admiral Freebee. Hilarisch en filosofisch. Grappig en diepzinnig. Ik hoop dat hij het ooit wil publiceren.»