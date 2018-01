Het lezen zoals het is: Mike McCormack

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

Mike McCormack «Ik ben net in Derek Raymonds ‘I Was Dora Suarez’ begonnen. Ik ben nog maar twee pagina’s ver en tel al twee lijken en een gebroken klok – veelbelovend.»

HUMO Waar leest u het liefst?

McCormack «Op mijn bankstel, met een kopje thee erbij.»

HUMO Met welke auteur zou u een avondje uit willen?

McCormack «Philip K. Dick. God weet wat voor paranoïde shit er dan allemaal gebeurt, maar ik zou het er toch op wagen. Eén keertje maar.»

HUMO Wat is uw favoriete gedicht?

McCormack «‘The Snow Man’ van Wallace Stevens, vanwege ‘Nothing that is not there and the nothing that is.’»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan?

McCormack «Richard Yates’ ‘Eleven Kinds of Loneliness’, één van mijn favoriete verhalenbundels, die overigens lang onbekend is gebleven.»

HUMO Hebt u een favoriete thriller?

McCormack «‘The Killer Inside Me’ van Jim Thompson. Gemeen, briljant en kort.»

HUMO Welk kunst- of kijkboek kampeert op uw koffietafel?

McCormack «Een kookboek: ‘The World of the Happy Pear’ van Stephen en David Flynn. Het staat vol mooie gerechten en gezond uitziende mensen.»

HUMO Wat is het laatste boek dat u tranen van ontroering heeft bezorgd?

McCormack «Ik heb onlangs Saul Bellows ‘Seize the Day’ herlezen en dat boek brengt me elke keer aan het huilen. Mijn hart breekt voor die arme Tommy Wilhelm.»

HUMO Van welk boek vindt u de film beter?

McCormack «‘The Grapes of Wrath’ is veel beknopter en ontroerender dan John Steinbecks boek. John Ford op zijn best én Henry Fonda op zijn best – wat wil je nog meer?»

HUMO Welk boek of oeuvre vindt u zwaar onderschat?

McCormack «De Engelse schrijver Tim Parks heeft met ‘Destiny’ en ‘In Extremis’ twee meesterwerken geschreven. Zijn knorrige komedies verdienen een veel groter publiek.»

HUMO Wie verdient volgens u de Nobelprijs Literatuur?

McCormack «De Portugees António Lobo Antunes.»

HUMO Welk romaneinde had u liever anders gehad?

McCormack «Mark Twains ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ – waarom, o waarom moest Tom Sawyer opduiken?»