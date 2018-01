Het lezen zoals het is: Rick de Leeuw

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

Rick de Leeuw «Enkele jaren geleden heb ik met veel plezier ‘De Pruimelaarstraat’ van Louis van Dievel gelezen. Gisteren ben ik begonnen in zijn nieuwste roman, ‘De laatste ronde’.»

HUMO Met welk romanpersonage ziet u een onenightstand wel zitten?

De Leeuw «Als jongen was ik danig onder de indruk van ‘Angélique’, een tv-serie gebaseerd op de boeken van Anne Golon. De hoofdrol werd met broeierige zwier vertolkt door Michèle Mercier, die ook geregeld de hoofdrol had in mijn verwarde jongensdromen.»

HUMO Wat is uw favoriete gedicht en waarom?

De Leeuw «Het vijfhonderd jaar jonge sneeuwpoppengedicht van Jan Smeken. Voor ‘Ik Jan Smeken’ heb ik alle 34 coupletten ervan vertaald. Het is een caleidoscopische eenmanspolonaise door het druipende Brussel van 1511.»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan?

De Leeuw «‘Kees de jongen’ van Theo Thijssen, een boek dat iedereen gelezen zou moeten hebben.»

HUMO Welk non-fictieboek zou iedereen gelezen moeten hebben?

De Leeuw «‘Tot het bittere einde’, het dagboek van Victor Klemperer, heeft grote indruk op mij gemaakt.»

HUMO Welk kunst- of kijkboek kampeert op uw koffietafel?

De Leeuw «De boeken van Hans Aarsman, in kleine kring beroemd als de fotodetective, zijn een bron van wijsheid en vermaak.»

HUMO Welk boek zou u meteen herlezen als u een week leestijd cadeau kreeg?

De Leeuw «‘Het verhaal van mijn leven’, de autobiografie van Giacomo Casanova. Briljante geest, avontuurlijk en wijs.»

HUMO Welk boek of oeuvre vindt u zwaar overschat?

De Leeuw «Meermaals heb ik me vergeefs gewaagd aan het oeuvre van Murakami.»

HUMO Welk boek of oeuvre vindt u zwaar onderschat?

De Leeuw «De verhalen van Guy de Maupassant kunnen niet genoeg geprezen worden.»