Het lezen zoals het is: Maud Vanhauweraert, de nieuwe stadsdichteres van Antwerpen

Maud Vanhauweraert is de nieuwe stadsdichteres van Antwerpen

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

MAUD VANHAUWAERT «Als toekomstige stadsdichter van Antwerpen probeer ik mijn kennis over de stad wat bij te spijkeren. Ik lees nu het tweede deel van ‘Antwerpen, door het oog van de stadsgidsen’. En op mijn toilet ligt ‘Ik is een ander’, een verzameling teksten van Arthur Rimbaud.»

HUMO Met welke auteur zou u een avondje uit willen?

VANHAUWAERT «Gertrude Stein. Ook met haar schim zou ik een nachtje willen dolen. Het liefst door haar Parijs, in de vroege 20ste eeuw.»

HUMO Wat is uw favoriete gedicht en waarom?

VANHAUWAERT «Ik heb elke week een nieuw favoriet gedicht. Maar het allermooiste blijft toch ‘Lamento’ van Remco Campert. Zeker als je het hem hoort voordragen. Check YouTube!»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan?

VANHAUWAERT «Veel van mijn vrienden krijgen kinderen, en ik geef ze graag de sprookjes van Grimm cadeau.»

HUMO Wat is het ideale vakantieboek?

VANHAUWAERT «‘Het boek der rusteloosheid’ van Fernando Pessoa. Je kunt erin blijven verdwalen.»

HUMO Welk non-fictieboek zou iedereen gelezen moeten hebben?

VANHAUWAERT «‘Ons feilbare denken’ van Daniel Kahneman. Over hoe we denken, en over de balans tussen intuïtie en ratio.»

HUMO Welk kunst- of kijkboek kampeert op uw koffietafel?

VANHAUWAERT «‘Little Tree’, een boek van Katsumi Komagata, een Japanse kunstenaar. Ik hou erg van bibliofiele uitgaven.»

HUMO Welk boek zou u meteen (her)lezen als u een week leestijd cadeau kreeg?

VANHAUWAERT «‘Finnegans Wake’ van James Joyce, in de vertaling van Henkes en Bindervoet. Voor velen is dat het onmogelijkste boek ooit geschreven. Zo’n omschrijving prikkelt mij.»

HUMO Welk boek of oeuvre vindt u zwaar onderschat?

VANHAUWAERT «Er kan niet genoeg aandacht zijn voor ‘Op de rok van het universum’ van Tonnus Oosterhoff. Misschien wat experimenteel, maar ik vind het waanzinnig goed.»

HUMO Welk einde had u liever anders gehad?

VANHAUWAERT «Dat van het Nieuwe Testament. Ik verwarde als kind de Apocalyps met Calippo. De wereld zou er toch anders uitzien als het Nieuwe Testament was geëindigd met een hoofdstuk over waterijsjes!»

