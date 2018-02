HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

Dalilla Hermans «Ik kreeg onlangs de strip ‘Black Panther vol. 1: A Nation Under Our Feet’, geschreven door mijn favoriete auteur van het moment: Ta-Nehisi Coates. Omdat ik momenteel zo weinig tijd heb om te lezen, is een strip ideaal: even onderduiken in een andere wereld.»