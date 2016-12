Er zit meer achter de cover dan u denkt

U werd de afgelopen weken om de oren geslagen met ‘nieuws’ over Olga Leyers , de Slimste Negentienjarige ter Wereld. Humo graaft dieper en ondervraagt haar over de zondigste der zonden: de Zeven Hoofdzonden. Inclusief bijbehorende cover. En daar zit meer achter dan u zou vermoeden.

Tim Oeyen (artdirector van de wekelijkse cover): ‘Meestal bel ik eerst met de hoofdredactie om te peilen naar de stijl van het interview en de geïnterviewde, en maak ik op basis daarvan een moodboard. Welke richting willen we uit? Zit de toon goed? We willen op voorhand uiteraard ongeveer weten wat we gaan doen. De inspiratie voor één van de ideeën voor deze cover werd geleverd door Monica Bellucci (zie foto), een heel mooi beeld waarmee Olga met wat dichterlijke vrijheid wel gelijkenissen vertoont. De foto van Bellucci gaat naast het naakt ook over het licht. Johan Jacobs (de fotograaf) weet dit perfect te vatten.’

HUMO Het beeld past alleszins heel goed bij wat Olga zegt over de hoofdzonde Onkuisheid.

Oeyen: ‘Uiteraard, Johan en ik proberen haar zo goed en waarheidsgetrouw mogelijk op de cover te krijgen. Ik moet wel zeggen: er zijn weinig 19-jarigen die zich zo bewust zijn van wat ze doen. Het werd al snel duidelijk dat Olga ook heel enthousiast was over het beeld van Bellucci. Ze is heel gelukkig met de manier waarop de shoot verlopen is. Ik begrijp dat naakt op de foto gaan niet evident is, dus proberen we uiteraard alles zo respectvol mogelijk aan te pakken. Iedereen content!’

HUMO Dan wij ook!