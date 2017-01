De Ha! van Humo 2016: 'Een kwestie van geluk' en 'Callboys' vallen in de prijzen

‘Een kwestie van geluk’, de tiendelige documentairereeks van Kat Steppe over Borgerhout en Antwerpen-Noord, werd maandag bekroond met de Ha! van Humo, de jaarlijkse prijs van de redactie voor het beste Vlaamse televisieprogramma. Waarom, in hemelsnaam? De Humo-redactie legt het even uit.



De reeks, die gemaakt werd door productiehuis Panenka voor de VRT-zender Eén, deed deugd. Het wás ‘iets nieuws. Iets fris. Iets wat je nog niet gezien hebt’ (we citeren de inmiddels betreurde Charles, die de reeks offscreen inleidde). Niet dat het realitygenre nog babysokjes draagt, en niet dat we nooit eerder geluiden uit Borgerhout en Antwerpen-Noord hadden gehoord. Maar dit was stille, naar iets essentieels tastende reality, en de geluiden kwamen van mensenstemmen, niet van politiesirenes.



Kat Steppe is een rebelse bakker: ze kneedt haar deeg niet. Ze kent de uit de mode gevallen deugd die beleefdheid heet, en gaat dus niet zitten rommelen in andermans leven. Hoogstens lijst ze een verhaal in, in één van die fraaie beeldkaders die haar handelsmerk zijn. Maar de mensen voor haar camera mogen toch vooral gewoon praten. Of zwijgen, als de woorden op zijn. Niemand die mensen zo mooi laat haperen als Kat Steppe.

In haar universum, waar het vast fijn gedomicilieerd zijn is, is traagheid ook geen zonde. Ze begrijpt dat iemand die geconcentreerd naar een legpuzzel tuurt, tintelende televisie kan opleveren. En ze weet dat de mensenziel een spier is die je eerst geduldig losmasseert. Dat is mooi, en nuttig, bijvoorbeeld als je de sleutel moet vinden die past in het hangslot dat aan de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap hangt.

Kat Steppe liep 120 dagen rond in Borgerhout en Antwerpen-Noord. Dat kan dus, je tijd nemen om televisie te maken.



‘Callboys’, de tragikomische reeks van Jan Eelen voor Woestijnvis op VIER, won Humo’s Prijs van de Kijker. De Humo-lezers verkozen dit programma boven 'De slimste mens ter wereld’ in de stemming van Humo’s Pop Poll. De volledige uitslagen kunt u dinsdag in Humo en op humo.be raadplegen.