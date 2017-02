Concertreview: Tegan and Sara willen 'Back in Your Head'

Na acht jaar wachten besloot het Canad ese folkduo Tegan and Sara ons landje eindelijk nog eens met een bezoekje te vereren. Wanneer je zelf al iets te vroeg op een concert aankomt, verwacht je nog geen lange rij fans. En toch waren ze al massaal opgedaagd. Maar was het al dat wachten in de kou wel waard? Absoluut!

Het publiek zat stilletjes, met de ogen half open te wachten tot het Canadese duo het podium van Trix zou betreden. Met de woorden 'Tonight’s the night we’re gonna make it happen’ werden wij allemaal wakker geschud, deze keer met onze wijd opengesperde ogen strak op het podium gericht. De Quin-tweeling had het legendarisch nummer ‘I’m so excited’ in een electropopjasje gewikkeld. Het werkte. Iedereen werd ook écht excited. En dat terwijl Tegan and Sara nog niet eens op het podium waren verschenen.

De zusjes vlogen er meteen in, het juichen en luidkeels meezingen kon en zou niet ophouden. Door ‘Back in Your Head’, het lied dat hun op de kaart had gezegd, als eerste te spelen en dat de set daarna niet ineenzakte als een pudding, bewees de groep meteen dat ze nooit een onehitwonder zijn geweest. Jarenlang toerden Tegan and Sara met rocksterren als Neil Young, The Killers en Ryan Adams. Vandaag kunnen ze zelf concertzalen vol laten lopen. Dat is vermoedelijk te wijten aan hun keuze om meer naar de popgenre van het muzikaal spectrum op te schuiven. Hoewel de folkrock van enkele cd’s geleden nauwelijks nog te bespeuren valt in hun recentere platen, kan je de huidige muziek van het duo nog altijd alternatief noemen.

Dat Tegan and Sara hun muzikale roer hebben omgegooid, werd nog duidelijker toen ze eventjes niet op de tekst van ‘Hop a Plane’ konden komen, een nummer dat ondertussen al tien jaar oud is. Oudere fans schoten de zangeressen meteen te hulp en samen met het duo zongen ze het lied tot de laatste noot. Fanaten die de tweelingzusjes een decennium geleden nog niet kenden, lieten dan weer hún stem horen tijdens elk nummer dat op het nieuwe ‘Love You to Death’-plaat is te vinden. Tegan was dankbaar voor de nieuwe fans: ‘We zijn blij dat er mensen zijn die ons níet kenden toen we nog met nektapijten rondliepen’, grapte ze.

Het duo bracht op akoestische wijze nummers van ‘The Con’, een plaat die in oktober zijn tiende verjaardag zal vieren, en zeker niét te vergelijken valt met de foute kapselkeuze van de zussen. De manier waarop de zangeressen hun stemmen op elk nummer met elkaar kunnen verweven, kan je alleen als ‘meesterlijk’ omschrijven. ‘Call It Off’ is daarvan het voorbeeld bij uitstek. De tweelingzusjes zijn muzikaal gezien volledig synchroon. Ik zou zelfs zo ver durven gaan om te zeggen dat ze live beter klinken dan op plaat.

Op gitaren tokkelen doen Tegan and Sara al lang niet meer, ze hebben ze ingeruild voor keyboards en elektrische drums. Het ziet er naaruit dat deze muzikale tweeling het breedste pad van de muziekwereld wil bewandelen. De regel is vaak dat je dan meteen evengoed de kop van je fanbase kan gaan afhakken. Tegan and Sara bewezen tijdens hun passage in Trix het tegendeel. Hulde.