The Jesus and Mary Chain (AB)

Voor het optreden van The Jesus & Mary Chain schalde muziek van de jonge Sonic Youth , de Ramones en The Velvet Underground door de boxen. Die is nog altijd wild en compromisloos, maar zo klonken de broers Reid en co. helaas niet.

Ook niet bepaald spannend was het voorprogramma en ex- HUMO’s Rock Rally-finalist Tokota. Worstelend met grote levensvragen zoals ‘Wat doe ik op Tinder?’ en ‘Waarom luister ik de hele tijd naar Dinosaur Jr.?’, graaide het viertal gretig in de jaren negentig indierock- goocheldoos. Gevolg: een halfuur lang een hard- zacht trucje hier, schelle gitaarsolo’s daar, en ‘volgende nummers noemen’ à gogo. Ergens in het najaar brengen deze Oost-Vlamingen een eerste langspeler uit; hopelijk vinden ze tegen dan nog wat tijd om op hun scoutsrock te vossen.

Dat The Jesus & Mary Chain hun songs blokken lijkt ons onwaarschijnlijk, want de meesten kennen ze al lang. Was het uit gemakzucht, heimwee naar vroeger, drang naar gemakkelijk succes of onvrede over hun nieuwe album ‘Damage And Joy’? Die vraag moeten we jammer genoeg open laten, maar feit is dat het vijftal wel héél vaak naar hun vroegere platen teruggreep. Op het suffig gepeelde nieuwe ‘Amputation’ na, speelde de band de eerste twintig minuten alleen maar oudjes.

Met wisselend succes; ‘April Skies’ haspelden de Schotten af op automatische piloot, maar on fire waren ze wel tijdens ‘Blues From A Gun’. Dat was dan ook een zeldzaam hoogtepunt van de eerste concerthelft. Nadat ze met kersverse deuntjes als ‘Always Sad’ en ‘Mood Rider’ nagenoeg iedereen deden indommelen, greep The Jesus & Mary Chain maar al te graag terug naar lp’s als ‘Psychocandy’ en ‘Honey’s Dead’.

Maar ook dan deed hun alternatieve gitaarmuziek braaf en veel te proper aan; gitaren cirkelzaagden zich keurig juist géén baan naar ons jongenshart, het geluidsvolume was aangenaam en zanger Jim Reid neuzelde zich beleefd door een aantal klassiekers. Van de vroegere onstuimigheid, alle kanten oppiepende feedback, en lawaaierig uit de bocht vliegende alternatieve gitaarmuziek geen spoor. Akkoord: eens de vijftig gepasseerd wil een mens het al wel eens rustiger aan doen.

Maar van een band die na welgeteld zevenduizend dagen nog eens een lp maakte en daarmee de hort op gaat, verwachten we meer goesting. Die kregen ze zo te horen nog wel tijdens een bezwerende, met withete Stooges-gitaren opgevettigde uitvoering van ‘Reverence’, maar toen zat het wel heel middelmatige reguliere concert er op. Tijdens hetwelk er géén confetti in het rond spoot, piramiden geen honderden kleuren braakten en niemand in een ruimtecapsule aan knopjes stond te prutsen.

Hoewel dat wel eens geinig is, maakt de visuele omkadering een concert niet goed. Maar een band die er in diepblauw podiumlicht onbeweeglijk en zwijgzaam bij staat moet straffe muziek brengen, als die negentig minuten lang de aandacht van het publiek wil. En niet door steeds in het eigen verleden te duiken. In de bisronde was het pas écht ‘Psychocandy’-time, en hoewel ook ‘Just Like Honey’, ‘You Trip Me Up’ en ‘Taste Of Cindy’ van ons best wat vunziger mag klinken, viel het toen nog eens op hoe doorwrocht, bezield oude Jesus & Mary Chain- nummers zijn.

In tegenstelling tot de deuntjes op ‘Damage And Joy’, waar Jim Reid en de zijnen het trage ‘War On Peace’ uitplukte en het concert zo ok afsloten. Maar ok is gewoon niet goed genoeg voor een band als The Jesus & Mary Chain: volgende keer een concert met véél echt goede, nieuwe nummers. Of een jukebox-tournee, op voorwaarde dat ze eerst nog eens naar oude live-opnamen luisteren. En erop studeren.