Sierre, zes jaar na het busongeval: het relaas van de Zwitserse brandweerlui

In de tunnel onder de stad Sierre is er weinig verkeer op dinsdagavond 13 maart 2012. Dat kalme avondverkeer wordt om 21.12 uur verstoord. Een automatische camera fixeert zich op een plek halfweg in de tunnelkoker. Op het controlescherm ziet het bewakingspersoneel dat een autocar stilstaat tegen de tunnelwand. Een bedrieglijk beeld. In werkelijkheid is de bus tegen een hoek van een uitwijknis gebotst. Aan boord zijn 12en 13-jarigen uit Heverlee en Lommel die na een week skiklassen huiswaarts keren. Tweeëntwintig kinderen, vier volwassen begeleiders en twee chauffeurs overleven de ramp niet. Brandweercommandant Reynold Favre (47) is als één van de eerste hulpverleners ter plaatse. Nooit gebeurde er zo’n verschrikkelijk verkeersongeval in Franstalig Zwitserland. Nooit stond zijn korps voor een zwaardere missie.