De mailbox van Arnon Grunberg: 'De kleinzoon van Oedipus'

'Wellicht komt er een heel inventieve oplossing. Bijvoorbeeld dat Duitsland als ultieme geste aanvaardt dat Griekenland een Duitse deelstaat wordt'

Waarde Yanis Varoufakis,

Daar ben ik weer. Het is hoopgevend dat een Griekse minister van Financiën en speltheorie-expert de internationale bühne met zo veel overtuiging en plezier betreedt. De tijd dat de academicus een verstofte professor was, denk aan professor Unrat in ‘Der blaue Engel’, een geweldige film gebaseerd op een roman van Heinrich Mann, ligt achter ons. De academicus is een ster. De academicus is een revolutionair. De academicus is een sekssymbool. Althans als die academicus Varoufakis heet. In de Benelux zijn de academici bedaagder. De Nederlandse sociaaldemocraten hadden Rick van der Ploeg, een lange econoom, een vriendelijke man en ook een sekssymbool.