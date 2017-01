Wat eten en drinken de sterren? Waar gaan ze shoppen? Kijkt Adele naar ‘Thuis’ of ‘Familie’? En wie is de favoriete kubist van Ian Thomas? De komende weken gaan we met plezier na hoe popsterren naar de wereld kijken, en welke inspirerende dan wel smeuïge gedachten onder hun schedelpan dansen. Deze week: de muze van het verzamelde muzikantengild: