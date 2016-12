'Ik heb Noordkaaps versie van 'Arme Joe' altijd beter gevonden dan de mijne' Will Tura

Spoelen wij ons Maxell-cassettebandje allen terug naar het jaar 1990, meer bepaald naar de 1ste april: Noordkaap won op die dag Humo’s zevende Rock Rally, vóór (het inmiddels door de plooien der tijd verzwolgen) Kitchen Of Insanity en Gorky (toen nog met ypsilon). Die winst had de groep volgens het juryverslag onder meer te danken aan de ‘glitterloze, maar zeer reële podiumprésence van Stijn Meuris’ en aan de ‘teksten die in al hun spaarzaamheid iets vertellen’, maar zeker ook aan hun verschroeiende cover van ‘Arme Joe’, een A-kantje uit 1967 van – of all people – Will Tura. ‘Aanvankelijk waren we wel een beetje bang voor de reacties van het grotendeels zwartjassige Humo-publiek dat op de Rock Rally afkwam’, zegt Stijn Meuris. ‘Want ja, voor hetzelfde geld verspeelden we met een cover van Will Tura in één keer al onze geloofwaardigheid. Maar dat was niet het geval: het publiek – en gelukkig ook de jury – snapte meteen ‘de code’’.