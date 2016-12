'Moest de jonge Bent Van Looy mij in 'The Voice' zien zitten, hij zou woest zijn.' Humo's Rock Rally-veteranen Admiral Freebee en Bent Van Looy

'Humo's Rock Rally was een gevecht op leven en dood, niets minder' Bent Van Looy

HUMO Hoe goed kennen jullie elkaar?



Bent Van Looy «Zeggen dat we elkaar goed kennen, is overdreven. Maar we komen elkaar weleens tegen op café, en die ontmoetingen zijn nooit minder dan hartelijk. We hebben dan een heel direct contact, zonder bullshit. Nooit echt lang, maar ik loop er telkens weer goedgemutst van weg.»



Tom Van Laere «Ik vind het mooi hoe Bent nu met zijn solocarrière gewoon doet waar hij zin in heeft. Die eigenzinnigheid weet ik altijd te appreciëren. Ook al gaat muziek niet over doen waar je zin in hebt.»



Van Looy «Ik apprecieer dan weer aan Tom dat zijn muziek heel intelligent is, en tegelijk ook heel simpel kan zijn. De vorm is van een enorme eenvoud – je kan het bijna dom noemen, maar dan op een goeie manier. En toch zit er altijd een zekere scherpzinnigheid in verscholen.»



HUMO Wat voor Antwerpse cafés zijn het die jullie tot hun cliënteel mogen rekenen?

Van Laere «Maar we ontmoeten elkaar toch niet énkel op café, toch?»