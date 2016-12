'In LA wilden we het licht en de zon opzoeken. De eerste keer kwamen we zelfs thuis met opnames waar je nog iets te duidelijk de teenslippers in kon horen'

Helemaal verrast zijn we niet: op ‘What You Need’ is namelijk een Goose te horen dat de wekker onherroepelijk vroeger zet. Meer melodie, minder nachtburgemeesters. Toch blijft hun ochtendlijke verschijning een prestatie, zeker als je weet dat het viertal het de avond ervoor laat heeft gemaakt: de band heeft de studiodeuren opengegooid voor een schare gelukkige fans die ‘What You Need’ exclusief aan een eerste beluistering mochten onderwerpen.



HUMO Goeie reacties gehad?

Mickael Karkousse «Iedereen was vooral erg sereen (lacht). Stuk voor stuk bleven ze zeer braaf op hun stoel zitten, en na de nummers was er telkens beleefd applaus. Dat is iets Belgisch, denk ik. Mocht je zoiets in Londen doen, het zou niet lang duren voor ze de boel op zijn kop zetten. Daar zouden ze om te beginnen al zat binnenkomen. Reden genoeg om het daar ook nog eens te proberen.»

HUMO Zijn fans per definitie niet altijd enthousiast over wat je doet?

Karkousse «Niet noodzakelijk. Als het niet goed is, komen ze je het ook zeggen, hoor. Soms komt er na een festivaloptreden iemand naar ons toe in de backstage: ‘Zo jongens. Was toch niet zo heel goed, hè?’