Van de Dewaeles tot Dimitri Fake Ass & Like Mike: ook in de Belgische dance vormen broederparen een rode draad, en het is verleidelijk om dat rijtje elektronische brothers aan te vullen met Lennert en Janus Coorevits van de Compact Disk Dummies. Maar het langspeeldebuut van de winnaars van Humo’s Rock Rally 2012 bemoeilijkt dat toch behoorlijk – ‘Silver Souls’ is namelijk nog het meest van alles een popplaat, inclusief melodieën, meerstemmigheid en zelfs een kinderkoor.