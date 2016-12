Rihanna en de kunst van het relschoppen

'Bloot choqueert niet meer nu je overal pornoborsten vindt'

Voor de puristen onder u: Rihanna (voluit Robyn Rihanna Fenty, in 1988 geboren op het Caribische eiland Barbados, waar ze ook opgroeide) misstaat helemaal niet op Pukkelpop. Niet eens omdat indieheld Kevin Parker van Tame Impala meezingt op haar laatste plaat ‘Anti’, en ook niet omdat alternatieve rockers altijd een zwak voor haar hebben gehad – dEUS en Triggerfinger coverden haar ‘Man Down’, Manic Street Preachers, Klaxons en Amanda Palmer lieten zich gaan met ‘Umbrella’. Wel omdat de rock anno 2016 wel een portie provocatie kan gebruiken. Zeker in de regionen van de – geeuw – headliners, die tegenwoordig in interviews zelfs verzwijgen dat ze sigaretten roken, uit schrik dat hun moeder het zal lezen. Rihanna steekt in haar clips zonder pardon joints op. Naakt.

‘Rihanna houdt van provocatie. She really wants to push the button.’ Dat zegt de beroemde mode- en erotische fotografe Ellen Von Unwerth, die verantwoordelijk was voor de hoesfoto van ‘Rated R.’ (2009), met Rihanna in bondage-outfit. In 2010 fotografeerde Von Unwerth de zangeres voor de cover van haar single ‘Russian Roulette’ in een korset van prikkeldraad, mét opgeheven arm. ‘Die prikkeldraad was Rihanna’s idee. Ze weet heel goed wat ze wil.’

Wraak op Chris Brown

De wraakfantasie in ‘Man Down’, de esthetische spelletjes die ze speelde met de slaaf- en meesteroutfits in haar artwork: alles wat Rihanna in de periode 2010-2011 deed, leek een artistieke revanche op haar ex Chris Brown, die haar begin 2009 na een nachtje stappen bont en blauw had geslagen.

In de zaterdagnacht van 7 op 8 februari 2009 reden Brown en Rihanna van de pre-Grammy-party in het Beverly Hilton hotel in Los Angeles weg in een gehuurde Lamborghini. Onderweg kregen ze ruzie. Brown sloeg Rihanna tot ze bloedde, beet in haar oor en vingers, bonkte haar hoofd tegen het autoraam en hield haar tenslotte in een wurggreep tot ze half bewusteloos was, zodat hij haar extra in het gezicht kon slaan met zijn vrije vuist. Brown werd veroordeeld tot vijf jaar cel, maar kwam er met zes maanden werkstraf vanaf. De politiefoto’s die roddelwebsite TMZ te pakken kreeg van Rihanna’s gezwollen en geschaafde gezicht gingen de wereld rond. In een interview met Diane Sawyer op het Amerikaanse televisiestation ABC zei Rihanna daarover: ‘Het was zo vernederend. Alsof ik de ene dag nog gewoon Rihanna was, en de volgende Britney Spears.’

Rihanna sloeg terug in haar muziek: de single ‘Man Down’ betekende in 2011 het grote keerpunt in haar carrière. Daarvoor was ze de r&b-zangeres van onschuldige liedjes over vriendschap (haar grote commerciële doorbraakhit ‘Umbrella’ uit 2007) of opzwepende dansvloervullers als ‘Pon De Replay’, maar ‘Man Down’ was behalve een wereldhit ook een culthit. Denk aan hoe onze dEUS de song coverde in de 3FM-studio bij Giel Beelen. Die cultstatus heeft ‘Man Down’ te danken aan die aanstekelijke ‘ru-pu-pu-pum’ die iedereen onmiddellijk meezong, maar ook aan de clip en het onderwerp van de song. Aan het begin schiet Rihanna een man neer ‘in central station’, via flashbacks komen we te weten dat ze op die manier een wraakfantasie uitleeft op een verkrachter. Met ‘Man Down’ en haar nieuwe, strijdbare en kinky imago, zoals op de hoes van ‘Rated R’, deed Rihanna wat Tina Turner destijds niet had gekund, en wat Amy Winehouse helaas nooit zou lukken: zich op tijd losmaken van haar agressor.

De Nieuwe Lady Di

Dat was toch wat de wereld dacht. De illusie werd evenwel verbrijzeld eind 2012, door de song ‘Nobody’s Business’ op de plaat ‘Unapologetic’: een duet met Chris Brown, waarin overduidelijk gerefereerd werd aan hun toch-niet-zo-voorbije affaire. Brown: ‘Said it, it ain’t nobody’s business / Me and you, get it?’ Rihanna: ‘You’ll always be the one that I wanna come home to’. De song werd nooit als single uitgebracht, maar miljoenen jonge fans kregen hier niet eens zo impliciet mee dat geweld tegen vrouwen ‘nobody’s business’ en dus oké is. In een interview bij Oprah Winfrey vergaf Rihanna Chris Brown ook alles, ze bekende zich verantwoordelijk te voelen voor zijn publieke lijden, ze wou hem ‘beschermen’ omdat hij door de media als een beest was afgeschilderd. Een misstap van jewelste, maar Rihanna had nooit iets anders gezien: ze groeide op in een gewelddadig gezin in St. Michaels op Barbados – haar vader was verslaafd aan crack en ranselde haar moeder dagelijks af.

Midden 2013 was de hereniging met Brown alweer verleden tijd, maar door haar gebreken en zwaktes, mocht Rihanna zich intussen verheugen op de bewondering van de feministische auteur Camille Paglia. Twintig jaar geleden bejubelde Paglia ook al de blonde ambitie van Madonna, toch hét grote voorbeeld van Rihanna, maar voor de r&b-zangeres had ze een ander ijkpunt in gedachten: Lady Di. In een column die begin 2013 in The Sunday Times verscheen, zag ze verschillende gelijkenissen tussen de twee: ze hadden beiden een uitzonderlijk talent om de media te bespelen met hun enorm fotogenieke uiterlijk (Paglia: ‘de foto’s van zichzelf die Rihanna met haar fans deelt, zijn van een artistieke, atmosferische erotiek die we in decennia niet hebben gezien’), maar deelden ook die ene, schijnbaar oncontroleerbare, zwakte – foute mannen.

Rihanna, die zich sindsdien graag laat fotograferen in een T-shirt met Lady Di’s beeltenis erop, zorgde datzelfde jaar voor een nieuw, groot kantelmoment in haar carrière: ze werd schaamtelozer dan schaamteloos. Zie de video van ‘Pour It Up’, waarin ze met de billen behoorlijk bloot – de dollarbiljetten en joint binnen handbereik – tegen een stoel, een stripteasepaal of anders wel gewoon de vloer zat aan te rijden. Vervolgens poseerde ze in 2014 naakt op de cover van het Franse mannenblad Lui, ‘les fesses à l’air’: een très pikante fotoshoot met de bekende modefotograaf Mario Sorrenti, ongezien sexy en uitdagend voor een popzangeres. De foto’s in Madonna’s ‘SEX’-boek van begin jaren 90 verbleken erbij. En als klap op de vuurpijl was er in 2015 de video van ‘Bitch Better Have My Money’, een Quentin Tarantino-achtige clip vol drank, drugs en geweld, waarin ze op het einde poedelnaakt in een kist vol dollarbiljetten ligt, besmeurd met bloed.

Maar veroorzaakte de nieuwe scandaleuze Rihanna eigenlijk wel échte controverse met al die seksuele provocatie? Al bij al viel dat behoorlijk mee – of tegen, zo u wil. Waarschijnlijk had u van voornoemde video’s geen weet, en die Lui met Rihanna bent u ook niet stiekem gaan inkijken, laat staan kopen. Fans van Rihanna, een community die zich ‘The Navy’ laat noemen, voerden op sociale media uiteraard wél discussies pro of contra de nieuwste beelden van hun idool BadGalRiri – zoals Rihanna zich online laat noemen. Er waren ook tweets à la ‘Help, ik heb net een geslachtsziekte opgelopen door naar een clip van Rihanna te kijken!’ En in 2013 stuurde Annie Lennox, die tijdens haar hoogdagen bij Eurythmics op het podium stond in een rode beha, en dus allerminst preutsheid kan verweten worden, een Facebookbericht de wereld in: ze maakte zich zorgen om ‘al die pornografische clips van tegenwoordig’ en noemde geen namen, maar haar pijlen waren duidelijk gericht op Rihanna.

Maar dat was het zowat. Geen enkele verbolgen column, geen goegemeente in shock, geen collectieve verontwaardiging en al helemaal geen noemenswaardige banvloeken, toch hét kenmerk van een beetje controverse. Wat een verschil met het gedoe rond de – uiteindelijk zeer brave, zelfs romantische – zwart-witvideo ‘Justify My Love’ van Madonna in 1991, waarin de zangeres in de gedaante van Marilyn Monroe een hotelbed deelt met model Tony Ward en haar homoseksuele dansers. Die video werd door MTV wel in de ban geslagen, net als de door Jonas Åkerlund geregisseerde clip van ‘Smack My Bitch Up’ van The Prodigy in 1997.

'Terwijl rockers in interviews verzwijgen dat ze sigaretten roken, uit schrik dat hun moeder het zal lezen, steekt Rihanna in haar clips joints op. Naakt'

Het Collectieve Is Weg

Wat is er aan de hand? Zijn we zo open-minded geworden dat we nergens nog aanstoot aan nemen en alle censuur hebben afgezworen? Integendeel: kijk maar naar één van de meest alarmerende verdwijningen van de afgelopen jaren, die van het Fa-meisje op primetime televisie! Dat bruingebrande natuurkind dat in de jaren 70 en 80 in blote borsten over het strand dartelde, komt alleen nog in Duitsland op de televisie, maar ook daar draagt ze al enkele jaren een zedig bovenstukje. Des te vreemder, als je bedenkt dat we sinds het internet om de oren geslagen worden met porno en bloot.