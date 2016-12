Humo's grote muzikantendebat: de staat van de Belgische rock

Hoe is het heden ten dage feitelijk met de Belgische muziek gesteld? Was het vroeger beter of slechter? En hoe zou de toekomst er mogelijkerwijs uitzien? Vragen waar wij zelf een antwoord op hadden kunnen verzinnen, maar een veel beter idee leek het ons om ze voor te leggen aan vier generaties winnaars van Humo’s Rock Rally. Aan tafel: Stijn Meuris (51, in 1990 goud met Noordkaap), Joost Zweegers (45, in 1996 goud met Novastar), Johannes Verschaeve (36, in 2004 goud met The Van Jets), en Fenne Kuppens (22, in 2016 goud met Whispering Sons).