Koppensneller Herman Brusselmans: 'Stoppen met roken wordt veel goedkoper'

Dat komt omdat het bezoek aan een tabacoloog bijna gratis wordt in plaats van een dure, nergens toe leidende, overbodige zaak. Wat is een tabacoloog? Dat is een pipo die je van de sigaret moet afhelpen, en daar meestal niet in slaagt. Ik ben eens bij een tabacoloog geweest, bovendien een professor, maar waarin, dat wilde hij me niet verklappen. ‘Ga maar op die stoel zitten,’ zei hij. Ik dacht: ik zal het spel maar meespelen, en ging op de stoel zitten.

Op de muur tegenover mij was met een viltstift een zwart punt getekend. ‘Kijk naar het punt,’ zei hij, ‘en stel je voor dat je in een landschap zit, met alleen maar bomen en gras en een blauwe lucht en het gezoem van de vliegende diertjes en het licht van de stijgende zon.’ Ik keek naar dat punt en probeerde me het landschap voor te stellen, maar al wat ik zag, was Véronique De Kock, naakt en plitsepletse uitvoerend met haar eigen tieten. Ik heb van die periodes, al jaren en jaren, dat ik veel aan Véronique De Kock denk, en altijd is ze bloot en zo sexy als de in brand staande hel. Dus nee, me een landschap voorstellen, dat lukte niet. Dat zei ik tegen de tabacoloog.