Grunberg en -dal: 'Wij zijn toch fucked'

Twee procentpunten verschil, wat niet zoveel is, had de Amerikaanse verkiezingen in een andere richting geduwd. Misschien moeten we voorzichtig zijn met schrikbarende analyses van het Amerikaanse electoraat. Zeker, het verschil tussen het platteland en de stad groeit, een tendens die je ook in Europa ziet. Vrouwen zijn betrekkelijk loyaal aan de partij waarvan ze lid zijn, ook als hun kandidaat een seksist is. Veelzeggend is het opkomstpercentage. In 2008 was dat 61,6 procent, in 2012 58,6 procent, nu circa 57 procent. Dat is vrij laag voor de belangrijkste verkiezingen van deze eeuw tot nu toe. Een vriendin in New York vertelde dat een groepje zwarten en latino’s tegen haar had gezegd: ‘Wij stemmen niet, want wie het ook wordt, wij zijn toch fucked.’ Ook aan dit defaitisme heeft Trump zijn overwinning te danken.

Dit artikel verscheen in: HUMO van dinsdag 22 november 2016