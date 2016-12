'Ik weet zeker dat Donald Trump ongelukkig is'

Opgewekte ogen, een glimmende huid en een radde tong: in de lobby van het Amsterdamse Ambassade Hotel zit Raj Raghunathan ijverig reclame te maken voor zijn boek ‘Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig?’ De bestseller is gebaseerd op inzichten uit de psychologie en andere gedragswetenschappen. Raghunathan oogt als een 35-jarige, maar wordt volgend jaar 50. En dat terwijl hij eigenlijk last zou moeten hebben van een zware jetlag.

- U hebt net een lezing gegeven voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Wat hebt u hen verteld?

Raj Raghunathan «Ze wilden weten hoe je burgers van Amsterdam gelukkiger kon krijgen, en ik heb enkele aanbevelingen gedaan. De gemeente moet in open ruimten een vriendelijke sfeer bevorderen: laat zien dat het prettig is in Amsterdam. Toon kunst met gezichten van aardige mensen. Zorg ervoor dat mensen en kinderen kunnen spelen. Dat aangename slaat dan over op andere mensen, en zo vergroot je het geluk van iedereen.»

- U hebt net even buiten gewandeld. Vond u het niet druk in de binnenstad?

Raghunathan «Ik ben hier al zeven keer geweest, meestal ’s zomers. Als ik hier zou wonen, zou ik de drukte goed kunnen vergelijken, maar dat kan ik nu niet. Ik vond het niet druk. Maar als de toegenomen drukte je ongelukkig maakt, zit het niet goed met de interne controle van je geluk.»