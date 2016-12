'Elk zwart kind dat vandaag in Amerika geboren wordt, is voorbestemd om te falen'

Zadie Smith «Het is geen statement, nee. Mijn haar is altijd zo geweest, alleen zat het aldoor onder een doek. Maar met die hoofddoek werd ik op straat vaak opgehouden. (Draait ostentatief aan een lok) Dit is dus vooral een manier om rustiger over straat te kunnen lopen. (Snel) Je gaat nu vragen naar de onverdraagzaamheid in Amerika, maar laten we het nog even niet over Trump hebben. Daar gaan we immers niet vrolijk van worden.»

HUMO Nog even over haar dan maar, al ben ik geen expert.

Smith «Ik ben dus niet geïnspireerd door Solange en haar ‘Don’t Touch My Hair’ of zo. Mij maakt het niet uit of mensen aan mijn haar zitten. Maar mijn kapsel zou inderdaad kunnen passen bij een roman die in de eerste plaats over ras gaat. Dat is immers de belangrijkste rode draad in ‘Swing Time’, de filter waardoor alles bekeken en geïnterpreteerd wordt. Zoals ‘Portnoy’s Complaint’ van Philip Roth een poging is om het meest extreem joodse boek aller tijden te schrijven, zo gaat ‘Swing Time’ heel expliciet over de ervaring zwart te zijn.»

HUMO De titel suggereert een ontregelde tijdsbeleving.

Smith «Toen ik nadacht over de essentie van zwart-zijn, kwam ik altijd terug op het gevoel uit de tijd getild te zijn. Op een gegeven moment zijn zwarte mensen massaal tot slaaf gemaakt: weggehaald uit hun leven en hun omgeving en overgeheveld naar een heel ander bestaan op een andere plek. Van die breuk zijn we nooit echt hersteld. Daarom is onze cultuur ook geen geschreven cultuur, zelfs onze literatuur was oraal. Als je uit de tijd getild wordt en niks met je kunt meenemen, heb je wél nog altijd je lichaam bij je. En dan is dans een logische keus als je je wil uiten.

»Dat verband tussen dans en zwarte cultuur zorgde voor de eerste impuls voor deze roman. In ‘What the Eye Hears’ heeft Brian Seibert (danscriticus voor The New York Times, red.) het over de – al dan niet juiste – overtuiging van sommige antropologen dat tapdansen op de slavenboten ontstaan is: de Ierse bemanning en de Afrikaanse slaven stampten de maat op het scheepsdek en wisselden danspassen uit. Het wonderlijke verhaal van die samensmelting bleef bij me hangen en lokte allerlei associaties uit.»

LESSEN VAN BOWIE

In ‘Swing Time’ keert Zadie Smith terug naar Willesden, de wijk in het noordwesten van Londen waar ze opgroeide en die haar ook al het decor schonk voor haar droomdebuut ‘White Teeth’ en haar vorige roman, het zopas door de BBC voor tv bewerkte ‘NW’. Twee 7-jarige meisjes worden op dansles vriendinnen voor het leven, waarna dat leven wervelend als een revueshow met de twee en hun vriendschap aan de haal gaat.