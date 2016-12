De vrouw van A.F.Th. van der Heijden en de moeder van de verongelukte Tonio: Mirjam Rotenstreich

'De eerste maanden na zijn dood waren we alleen in staat tot drinken'

Er is ook blijer nieuws: A.F.Th., zelf een Bezige Bij-schrijver, heeft met ‘Kwaadschiks’ net het zesde deel van zijn ‘Tandeloze tijd’-cyclus uit. Deel 7, ‘Kastanje a/d Zee’ is er ook, zij het in een bibliofiele oplage en dus amper te verkrijgen. A.F.Th.: ‘Als dat tot boosheid bij mijn lezers leidt, heb ik niet voor niets geleefd’. Rotenstreich zelf publiceerde onlangs ‘De stalkster’. En ‘Tonio’, de goed ontvangen verfilming van het boek dat Van der Heijden in 2011 over de dood van hun zoon schreef, is nu ook in Vlaanderen in de zalen te zien.

HUMO Met uw blogtekst wou u in de eerste plaats een knuppel in het hoenderhok gooien?

Mirjam Rotenstreich «Er wordt al jaren zovéél geroepen over de hernieuwde opkomst van het antisemitisme, en dat heb ik altijd met een korreltje zout genomen: ik vond het wel meevallen. Maar deze keer maak ik me wél zorgen, om Jahjah en wat hij onlangs in een interview met de Volkskrant zei. Hij stelde de Israëlische vlag gelijk aan een hakenkruis! Ik vind dat beangstigend, en als kind van Joodse overlevers van de Tweede Wereldoorlog – met familie in Israël – voel ik me aangesproken. Tot mijn verbijstering heeft nog geen enkele Bezige Bij-schrijver iets van zich laten horen. Alleen Adri heeft aangekondigd te zijner tijd passend te zullen reageren in pamfletvorm.

»Dat, als er iets dreigt, niemand in Nederland er ooit iets van zegt: dát vind ik eng. Dat had je onder de nazi’s ook: Nederlanders zijn veel te gezagsgetrouw. Verhoudingsgewijs zijn er in ons land de meeste Joden weggevoerd van heel Europa. Dat heeft met die houding te maken: ‘Nou ja, laten we maar meedoen.’ En dat proef ik nu ook weer. Mensen willen zich niet in het debat mengen. ‘Laat maar, het valt wel mee.’»

HUMO Heeft u ‘Pleidooi voor radicalisering’, het boek van Abou Jahjah waar alles om draait, intussen gelezen?

Rotenstreich «Nee, dat moet ik nog doen. Nogmaals: ik struikelde over wat hij in dat interview zei. Dat hij meer bij De Bezige Bij hoort dan Jessica Durlacher en Leon de Winter, ‘omdat het een verzetsuitgeverij is’. Dat schoot me behoorlijk in het verkeerde keelgat. Die schrijvers zitten daar al jaren, en dan gaat uitgerekend Abou Jahjah zeggen dat ze er niet op hun plaats zijn? Hij beweert niet antisemitisch maar antizionistisch te zijn, maar daar twijfel ik dus heel erg aan. Johan de Koning schreef in een reactie op mijn blog dat de Bezige Bij ‘nimmer een boek zal uitgeven dat aanzet tot haat of discriminatie’. Uit het interview in de Volkskrant lijkt het erop dat Abou Jahjah zelf wel die kant op drijft. »

HUMO Op naar de bioscoop. Als u, zoals u in het dagboek op uw website schrijft, ‘tot kotsens toe misselijk wordt’ wanneer u een foto van uw zoon ziet, hoe voelde u zich dan na twee uur ‘Tonio’?

Rotenstreich «Dat is wat anders. Het bleef voor ons heel duidelijk ‘maar’ een film, met acteurs. Ik was me er voortdurend van bewust dat het niet echt was. Voor mensen die het níét hebben meegemaakt, is het naar verluidt wel erg aangrijpend.»

HUMO Daarnaast vindt u, las ik, wel dat de film heel goed geworden is. Allicht een hele opluchting.

Rotenstreich «Nee. Zodra ik hoorde dat Paula van der Oest zou regisseren, heb ik me geen zorgen meer gemaakt: ik wist dat ze heel integer is. En ik had met Sytze van der Laan gesproken, de producent. Nu zijn producenten doorgaans niet de meest empathische personen – ze moeten hun ogen op het geld houden – maar bij Sytze voelde ik dat het goed zat.