De mailbox van Arnon Grunberg: 'Koning van Oostenrijk'

Lieve Filip van België,

Anders dan het Nederlandse koningshuis waarmee ik een gecompliceerde maar steeds betere band onderhoud, is het Belgische koningshuis voor mij toch een soort van verre kennis. Laat ik over het Nederlandse koningshuis en koningshuizen in het algemeen dit zeggen: ik ben nooit een monarchist geweest, maar sinds de PVV van Geert Wilders in Nederland het anti-monarchisme salonfähig heeft gemaakt, ben ik de monarchistische kant opgeschoven. Alles waar de PVV tegen is, daar kun je alleen maar vóór zijn.

Mijn excuses dat het zo lang duurde voor ik u kon schrijven. Ik moest mij eerst tot Donald Trump wenden die ik ten onrechte, zo bleek, naar de vuilnisbak van de geschiedenis heb verwezen. Die vuilnisbak is over ons hoofd leeg gekieperd en ook leden van de koninklijke familie zijn daar niet immuun voor. Maar ik wilde u nog bedanken dat u mij hebt uitgenodigd voor een lunch in Frankfurt am Main in Hotel Hessischer Hof. Een uitstekend hotel met een fijne bar. Samen met nog een dertigtal anderen. Ik wil mij niets wijsmaken. Soms denk je dat je uitverkoren bent en sta je gewoon op een reservelijst.