Joan As Police Woman, naast het podium gewoon Joan Wasser, tourt momenteel samen met Benjamin Lazar Davis (bekend van onder meer Okkervil River en Cuddle Magic) en haar band in een klein busje door Europa, en gisteren was het busje kapot. In haar woorden was het ‘true misery, that ended with a big celebration’: een pracht van een concert in Wenen. Op vrijdag 2 december staat de bende in de AB in Brussel.