Joyce Delbaere: 'Een sprookje met seks, veel seks'

‘Trendy is het vast en zeker,’ zei mijn vriendin Sanne. ‘Een teruggekeerde Syriëstrijder verstoppen in huis is boenk op de actualiteit. Maar zit er wel genoeg emotie in uw verhaal?’

Ik had haar verteld over het opzet van mijn tweede boek: ‘Het huis met de deur’.

‘Amir valt natuurlijk op mij, allee op de ik-figuur. En het is wederzijds. Er zit een heel tedere scène in mijn hoofd. Ik sta mijn tanden te poetsen. Amir komt de badkamer binnen, hij is tussen haakjes heel proper op zijn eigen. Hij beroert even mijn frêle schouders met zijn vingertoppen. Dan sluipt hij weer weg. Dat is een keisubtiele manier om aan te geven dat er seks in de lucht hangt.’